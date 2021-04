Danske Bank sort la tête de l'eau au 1er trimestre

Copenhague (awp/afp) - A la traîne en 2020 à cause de l'impact économique du coronavirus, Danske Bank, la première banque danoise, a enregistré au premier trimestre un bénéfice net de 3,025 milliards de couronnes (449,6 millions de francs suisses), d'après son rapport publié mercredi. Un an auparavant, plombé par la pandémie et de lourdes dépréciations, l'institution bancaire avait fait était d'un déficit net de 1,484 milliard de couronnes.

Entre janvier et mars 2021, Danske Bank, à la faveur de sa restructuration, a enregistré une baisse de 14% de ses charges d'exploitation. Le revenu net d'intérêts, c'est-à-dire les recettes générées par les activités exposées aux taux d'intérêt, a augmenté de près de 5% sur un an, à 6,55 milliards de couronnes.

Toujours marqué par un gigantesque scandale portant sur le blanchiment entre 2007 et 2015 d'environ 200 milliards d'euros au travers de sa filiale estonienne, Danske Bank vient de se séparer de son directeur-général, Chris Vogelzang, soupçonné dans une affaire de blanchiment aux Pays-Bas. Il a été remplacé par le Danois Carsten Egeriis.

Dans cette affaire, la banque est visée par plusieurs enquêtes au Danemark et à l'étranger. Elle est également dans le viseur du gendarme financier danois à cause d'une affaire de coûts exorbitants supportés par des clients.

