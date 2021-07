Nordea: forte hausse du bénéfice portée par la sortie de crise au 2e trimestre

Helsinki (awp/afp) - La banque nordique Nordea a annoncé mercredi un bénéfice en très forte hausse au deuxième trimestre, tiré par les effets de la sortie de crise du coronavirus sur ses marchés nordiques. Entre avril et juin, le résultat net a quadruplé sur un an pour atteindre 1,0 milliard d'euros

La hausse reflète "...une forte hausse des revenus, une contrôle ferme des coûts et une baisse significative des pertes de crédit", a indiqué le groupe bancaire dans son rapport financier. "Les restrictions s'assouplissent, les programmes de vaccination avancent bien et le retour à une activité plus normale est en cours", a commenté le directeur général de Nordea, Frank Vang-Jensen.

Le produit net bancaire a bondi de 13% à 1,23 milliard d'euros, "le rythme de croissance le plus élevé depuis dix ans", a souligné Nordea. Dans le même temps, le solde net des pertes sur crédit est ressorti dans le vert, contre des pertes de près de 700 millions d'euros au deuxième trimestre 2020.

Vers 09h20 à la Bourse d'Helsinki, l'action gagnait 1,57% à 9,45 euros. Nordea a également confirmé ses objectifs de moyen terme pour 2022, se disant "sur la voie" de les atteindre, et a maintenu son objectif de garder ses coûts sous les 4,6 milliards d'euros cette année.

Nordea s'était fixé en 2019 l'objectif d'atteindre d'ici 2022 un ratio coûts/revenus inférieur à 50% et un retour sur capitaux propres supérieur à 10%. L'impact économique de la crise du coronavirus a été moindre dans les pays nordiques qu'ailleurs en Europe, soutenant le rebond des résultats des grandes banques de la région en 2021, comme Nordea, la norvégienne DnB NOR ou encore la danoise Danske Bank.

afp/vj