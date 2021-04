Soupçonné de blanchiment, le patron de Danske Bank démissionne

Copenhague (awp/afp) - Soupçonné dans une affaire de blanchiment aux Pays-Bas, Chris Vogelzang a quitté ses fonctions de directeur général de Danske Bank, a annoncé lundi la première banque danoise, qui peine à rétablir la confiance à la suite de son propre scandale de blanchiment.

"Chris Vogelzang (...) a informé le conseil d'administration qu'il souhaitait démissionner de son poste. Cette décision fait suite à la décision des autorités néerlandaises de le désigner comme suspect dans le cadre de leur enquête sur des violations potentielles de la législation néerlandaise relative à la prévention du blanchiment d'argent chez ABN Amro", a indiqué l'institution bancaire dans un communiqué.

M. Vogelzang, un Néerlandais de 58 ans, a occupé plusieurs postes de direction au sein de la banque néerlandaise ABM Amro, qui vient d'accepter de payer 480 millions d'euros pour solder des poursuites liées à des soupçons de blanchiment, avant de prendre en mai 2019 la tête de Danske Bank.

Sa nomination devait permettre de redresser la barre après la publication d'un audit qui détaillait une "série de lacunes majeures" dans les systèmes de gouvernance et de contrôle de la banque à la suite des révélations portant sur le blanchiment entre 2007 et 2015 d'environ 200 milliards d'euros au travers de la filiale estonienne de Danske Bank.

Objet de plusieurs enquêtes au Danemark et à l'étranger à cause de ce scandale, l'institution bancaire est également dans le viseur du gendarme financier danois (Finanstilsynet), à cause d'une affaire de coûts exorbitants supportés par des clients.

"Compte tenu de la situation particulière de la Danske Bank et de l'examen approfondi auquel elle est soumise, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent à la suite de l'affaire non résolue de l'Estonie, je ne veux pas que les spéculations sur ma personne entravent le développement de Danske Bank", a indiqué M. Vogelzang, cité dans le communiqué.

"Mon statut de suspect ne signifie pas que je serai inculpé", a-t-il affirmé.

Il est remplacé par le Danois Carsten Egeriis, 44 ans, à la tête de la banque.

