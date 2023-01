UBP fait progresser son bénéfice net en 2022

Genève (awp) - L'Union Bancaire Privée (UBP) affiche un bénéfice net en progression sur l'exercice 2022, en dépit de charges en nette augmentation. Les avoirs sous gestion ont par contre reculé sous l'effet négatif des marchés.

L'établissement genevois a fini l'année dernière avec un total des produits d'exploitation en hausse de 7% à 1,21 milliard de francs suisses. Une augmentation possible grâce notamment à la croissance de la marge nette d'intérêts sous l'effet du relèvement des taux directeur, selon un communiqué publié lundi.

Les charges, en nette hausse de près de 10% à 826,6 millions, ont par contre fait baisser le résultat opérationnel de 1,3% à 241,2 millions. L'établissement bancaire souligne les coûts exceptionnels liés à l'acquisition de Millennium BCP et de Danske Bank International fin 2021 et début 2022.

Le bénéfice net a néanmoins crû de 4,5% à 210,4 millions de francs suisses. La banque a enregistré un produit extraordinaire de 29,3 millions, résultant de la vente d'une participation minoritaire. "Ce bénéfice exceptionnel a été entièrement alloué au renforcement des réserves bancaires, aux amortissements et à des provisions additionnelles", relève un porte-parole d'UBP à l'agence AWP.

"Si nous n'avions pas procédé à ces dotations, le résultat d'exploitation serait monté à 255 millions (+4,2%) en ligne avec l'augmentation du bénéfice net," détaille-t-il.

Attentif aux acquisitions

Côté opérationnel, l'intégration de Millennium BCP et de Danske Bank International est entièrement achevée, annonce-t-il. "Les systèmes d'information ont fusionné et en 2022/2023, nous avons engagé une politique de recrutement active sur les marchés prioritaires tels que l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est."

L'effet des marchés, notamment des variations de changes, ont eu des répercussions sur les avoirs sous gestion d'UBP qui s'établissaient à 140,4 milliards à fin décembre, soit une baisse de 12,5% par rapport à l'exercice 2021, a expliqué le groupe. La banque souligne avoir tout de même bénéficié d'afflux net à hauteur de 0,9 milliard provenant en partie de l'intégration de Danske Bank International et d'afflux de capitaux de la clientèle privée d'UBP.

Pour 2023, la direction s'attend à une nouvelle année complexe et dit se concentrer à la fois sur la gestion des risques et le renforcement de ses équipes.

"Nous restons très attentifs aux opportunités d'acquisition qui pourraient se présenter sur nos marchés clé et poursuivons notre croissance organique en investissant notamment dans des recrutements. L'ouverture de la Chine et la stabilisation des marchés, nous rend plus confiant sur les perspectives économiques bien que nous suivions de près le comportement du dollar et de l'inflation", selon le porte-parole d'UBP.

ib/al