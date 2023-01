Un juge américain accepte le plaidoyer de culpabilité de Danske Bank dans un pacte de 2 milliards de dollars pour mettre fin à l'enquête en Estonie

La juge de district américaine Naomi Reice Buchwald a accepté le plaidoyer lors d'une audience au tribunal fédéral de Manhattan, en présence de l'avocat général principal de Danske.

Le paiement de 2,06 milliards de dollars par la plus grande banque du Danemark comprend 1,21 milliard de dollars au gouvernement américain, 178,6 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission des États-Unis et une amende pénale de 672,3 millions de dollars aux autorités danoises, selon les dossiers judiciaires.

Danske a fait l'objet d'une enquête dans de multiples pays après avoir révélé en septembre 2018 qu'une enquête interne avait mis au jour environ 200 milliards d'euros (210 milliards de dollars) de paiements effectués par le biais de la succursale estonienne, de nombreux paiements semblant suspects.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que Danske a fraudé les banques américaines au sujet de ses clients estoniens et de ses contrôles anti-blanchiment pour permettre à des clients à haut risque qui vivaient en dehors de l'Estonie, notamment en Russie voisine, d'accéder au système financier américain.

Selon le ministère de la Justice, la Danske Bank Estonia a traité 160 milliards de dollars pour le compte de clients non résidents par l'intermédiaire de banques américaines.

Martin Blessing, le président de Danske, a déclaré le mois dernier que la banque s'excusait et assumait "l'entière responsabilité des échecs et des fautes inacceptables du passé, qui n'ont pas leur place à la Danske Bank aujourd'hui".