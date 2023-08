DSM-FIRMENICH : Quelques douleurs liées à la fusion

DSM-Firmenich AG est un innovateur de premier plan dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la beauté. La société réinvente, fabrique et combine des nutriments, des arômes et des parfums vitaux pour permettre à la population mondiale croissante de prospérer. Avec une gamme complète d'ingrédients naturels et renouvelables et des capacités scientifiques et technologiques renommées, la société travaille de manière unique pour créer ce qui est essentiel à la vie, désirable pour les consommateurs et plus durable pour la planète.

Secteur Transformation des aliments