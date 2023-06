Danube Industries Limited approuve la nomination de Shefeeque Thajudeen en tant qu'administrateur supplémentaire (administrateur non exécutif et non indépendant)

Danube Industries Limited a annoncé que le conseil d'administration de l'entreprise le 17 juin 2023, sur la base de la recommandation du comité de nomination et de rémunération et de sa propre réflexion, a approuvé la nomination de M. Shefeeque Thajudeen en tant que "directeur supplémentaire (directeur non exécutif et non indépendant)" au sein du conseil d'administration de l'entreprise. M. Shefeeque Thajudeen a environ 25 ans d'expérience dans le commerce international et la gestion industrielle. Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en électronique et communication à l'université de Cochin (Kerala), il a commencé sa carrière dans l'industrie informatique pendant 15 ans.

Il a participé à de grands projets en Inde et à l'étranger dans les domaines de la construction, du commerce extérieur et du conseil. Il a beaucoup voyagé à travers le monde et a mis en place de nombreuses collaborations internationales avec divers gouvernements et entreprises multinationales.