DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la conception et la fabrication de divers types de matériaux de membrane fonctionnelle, tels que les matériaux réfléchissants et les produits réfléchissants. Les principaux produits de la société comprennent des films et des tissus réfléchissants de différentes spécifications et de différents niveaux, des produits réfléchissants fabriqués à partir de films et de tissus réfléchissants, des films d'emballage flexibles pour batteries lithium-ion et d'autres matériaux de membrane fonctionnels. Les produits de la Société sont principalement utilisés pour la sécurité du trafic routier et la protection de la sécurité personnelle. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits chimiques de base