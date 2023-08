DAPS Advertising Limited a approuvé la nomination de M. Nikhil Sharma en tant qu'administrateur indépendant supplémentaire de la société pour une durée d'un an à compter du 19 août 2023, et dont le mandat n'est pas susceptible de prendre fin par rotation, et qui sera régularisé lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société. M. Sharma est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et possède une expérience de plus de vingt ans dans le secteur de l'immobilier ; son expertise stratégique, son expérience avérée et son leadership éthique stimuleront la croissance et l'innovation au sein de l'entreprise.