Dar Al Arkan Real Estate Development Company SJSC est une société par actions basée en Arabie Saoudite et active dans le secteur de l'immobilier. La société opère dans deux secteurs : La vente de propriétés développées et la location de propriétés. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales qui comprennent Dar Al Arkan Properties (Real Estate) Company, engagée dans le développement et l'acquisition de biens immobiliers commerciaux et résidentiels ; Dar Al Arkan Commercial Investment Company, engagée dans l'achat et l'acquisition, la location d'investissements immobiliers ; Dar Al Arkan Sukuk Company, engagée dans les investissements et le développement immobiliers ; Bawadi for Real Estate Company, engagée dans la construction générale, l'achat et la vente, la location de biens immobiliers et la gestion de propriétés ; Iktifa Real Estate Company, engagée dans la vente et l'achat, l'acquisition, la location de biens immobiliers et la gestion de propriétés.

Secteur Développement et opérations immobilières