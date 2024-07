Dar Global PLC est une société basée au Royaume-Uni qui exerce une activité immobilière internationale différenciée. La société se concentre principalement sur le développement de projets immobiliers comprenant des résidences secondaires pour des clients mobiles internationaux dans des lieux situés au Moyen-Orient et en Europe, notamment dans le centre de Dubaï, à Mascate à Oman et dans la région de la Costa del Sol dans le sud de l'Espagne. Les projets de la société comprennent notamment AIDA, Les Vagues by Elie Saab, Urban Oasis by Missoni, 8min-to-Central, Oh So Close et W Residences. Le projet Aida de la société à Oman comprend une composante hôtelière avec 450 chambres d'hôtel et des installations connexes. Les Vagues by Elie Saab est situé sur Qetaifan Island North, qui fait partie de la communauté privée des Qetaifan Islands, dans la nouvelle ville de Lusail, située juste au nord de Doha. Urban Oasis by Missoni comprend un projet résidentiel en cours de construction appelé Urban Oasis Tower by Missoni.