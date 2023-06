Darden Restaurants, Inc. : Citigroup à l'achat

Darden Restaurants, Inc. est spécialisé dans la détention et l'exploitation de restaurants. Au 29/05/2022, le groupe dispose de 1 867 restaurants détenus en propre (dont 1 859 aux Etats-Unis et 8 au Canada) et de 60 restaurants franchisés, répartis par enseigne entre Olive Garden (919, dont 8 au Canada et 24 en Amérique latine), LongHorn Steakhouse (564), Cheddar's Scratch Kitchen (176), Yard House (85), The Capital Grille (64), Seasons 52 (45), Bahama Breeze (43), Eddie V's (28) et The Capital Burger (3).

