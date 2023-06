Darden Restaurants, propriétaire de la chaîne Olive Garden, a prévu jeudi un bénéfice annuel largement inférieur aux estimations de Wall Street, et a prédit que les coûts du bœuf et des fruits et légumes réduiraient les marges, tandis que la fréquentation de ses chaînes haut de gamme ralentirait.

Les actions ont baissé de 1,3 % dans un marché globalement négatif.

Darden, dont le siège est à Orlando, en Floride, a déclaré qu'il s'attendait à un bénéfice annuel compris entre 8,55 dollars et 8,85 dollars par action. Le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,78 $ par action, selon les données de Refinitiv.

La société prévoit une croissance des ventes à magasins comparables comprise entre 2,5 % et 3,5 %, contre une croissance estimée à 2,69 %.

Les prix des menus devraient augmenter de 3,5% à 4%, ce qui signifie que le trafic sera probablement stable à 1,5% inférieur pour l'exercice 2024 de Darden, a déclaré Raj Vennam, directeur financier, lors d'un appel de résultats.

Dans les chaînes de restauration fine The Capital Grille et Eddie V's, les résultats ont été tièdes en partie à cause des comparaisons avec l'année dernière, lorsque les clients se sont précipités pour faire la fête après que la variante Omicron COVID-19 se soit affaiblie.

Mais M. Vennam a indiqué que les clients achetaient moins de boissons alcoolisées et que les ventes de restaurants raffinés avaient baissé par rapport à l'année dernière parmi les clients les plus jeunes et à faible revenu. Les ventes sont restées à peu près stables pour les clients à revenus plus élevés et les groupes plus âgés.

"Je pense qu'il y a peut-être une certaine sensibilité au prix chez les consommateurs en général [...]. Le PIB a continué à baisser. Cela signifie que le trafic diminue partout", a déclaré Ricardo Cardenas, PDG, lors de la conférence téléphonique.

Les restaurants à service complet, tels que Darden et son rival Texas Roadhouse, ont concédé des parts de marché aux chaînes de restauration rapide.

Pour le quatrième trimestre de Darden, qui s'est achevé le 28 mai, les ventes à magasins comparables ont augmenté de 7,1 % à LongHorn Steakhouse et de 4,4 % à Olive Garden.

L'inflation de la main-d'œuvre d'environ 6 % au cours du trimestre a réduit les marges, mais a permis de fidéliser les employés et d'améliorer le service, avec des augmentations de salaire supérieures à celles du secteur, a déclaré M. Vennam.

"Il existe une tension entre ce que les gens veulent et ce qu'ils peuvent se permettre. Et même dans une économie ralentie, les consommateurs continuent de rechercher la valeur", a déclaré M. Cardenas. "Il ne s'agit pas toujours de prix bas. Il s'agit de l'exécution, de l'expérience qu'ils ont dans les restaurants". (Reportage de Juveria Tabassum à Bengaluru et Hilary Russ à New York ; Rédaction de Shweta Agarwal et Barbara Lewis)