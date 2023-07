Dare Bioscience, Inc. est une société biopharmaceutique. La société est engagée dans l'identification, le développement et la commercialisation d'un portefeuille de thérapies différenciées qui donnent la priorité à la santé et au bien-être des femmes, principalement dans les domaines de la contraception, de la santé vaginale, de la santé reproductive, de la ménopause, de la santé sexuelle et de la fertilité. Son premier produit, XACIATO, est un gel vaginal à base de phosphate de clindamycine utilisé pour le traitement de la vaginose bactérienne chez les femmes âgées de 12 ans et plus. Son pipeline comprend divers autres programmes en phase clinique, tels que Ovaprene, Sildenafil Cream 3.6%, DARE-HRT1, DARE-VVA1, DARE-FRT1 et DARE-PTB1. Ses programmes au stade préclinique comprennent DARE-LARC1, DARE-GML, DARE-LBT et DARE-RH1. Ovaprene est un contraceptif intravaginal mensuel sans hormone à l'étude. Sildenafil Cream 3,6 % est une formulation exclusive de sildénafil en crème pour l'administration topique sur les organes génitaux féminins pour le traitement du trouble de l'excitation sexuelle chez la femme (TASF).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale