Darelle Online Solutions Inc. a publié ses résultats pour l'exercice complet terminé le 31 août 2022. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,145197 million de CAD, contre 0,258295 million de CAD l'année précédente. La perte nette s'est élevée à 0,18366 million CAD, contre 0,127872 million CAD un an plus tôt.