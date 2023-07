Dareway Software Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement au développement de logiciels, à la production de logiciels, à la fourniture de services d'exploitation et de maintenance et de services techniques, à l'intégration de systèmes et à la vente de matériel. La société fournit principalement des services liés aux logiciels à des clients tels que les ministères, les institutions médicales, le réseau d'État et les sociétés affiliées. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.

Secteur Logiciels