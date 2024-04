Dark Horse Technology Group Co. Ltd, anciennement Dark Horse Venture (Beijing) Technology Co., Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale consiste à fournir des services commerciaux complets aux entreprises nouvellement établies. Les principaux services de la société comprennent des services de marketing, des services de formation et de conseil et d'autres services. La société opère principalement sur le marché intérieur.