DarkPulse, Inc. est une société de technologie et de sécurité. La société se concentre sur la fabrication, la vente, l'installation et la surveillance de systèmes de détection laser basés sur sa technologie brevetée de capteurs à impulsions sombres BOTDA (Brillouin Optical Time Domain Analysis). La société développe, commercialise et distribue également une gamme complète de solutions d'ingénierie, de surveillance, d'installation et de gestion de la sécurité pour les infrastructures critiques et les ressources clés, à la fois pour les industries et les gouvernements. L'entreprise propose plusieurs plateformes de sécurité : Les systèmes brevetés de capteurs à fibre optique BOTDA et les services de communication par satellite. Ses systèmes de sécurité et de surveillance sont fournis dans des applications pour les infrastructures critiques et les ressources clés. Sa technologie brevetée de capteurs à impulsions sombres BOTDA permet de surveiller des environnements très dynamiques. Elle offre une gamme complète de solutions d'ingénierie et d'environnement qui permettent de réaliser des projets d'infrastructure de sûreté et de sécurité.

Secteur Equipements et pièces électroniques