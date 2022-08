Le FTSE 100 atteint son plus haut niveau sur deux mois grâce au bond des mineurs.

Le blue-chip FTSE 100 était en hausse de 0,4% à 0728 GMT, tandis que l'indice midcap à orientation domestique a grimpé de 0,1%.

BHP Group Ltd a bondi de 3,6 % après que le plus grand mineur du monde a déclaré les bénéfices les plus élevés depuis 2011, grâce à la hausse des prix du charbon et d'autres matières premières. L'indice minier élargi a progressé de 1,2 %.

Ted Baker a bondi de 16,6 % après que le propriétaire de Juicy Couture et Forever 21, Authentic Brands, a accepté d'acheter la société dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 211 millions de livres (254,26 millions de dollars).

Darktrace Plc a bondi de 20,5 % après que la société de cybersécurité a déclaré qu'elle en était aux premiers stades des discussions avec la société d'investissement technologique Thoma Bravo concernant une éventuelle offre en espèces.

Pendant ce temps, les données ont montré que le marché du travail britannique super chaud montrait plus de signes de refroidissement, les entreprises devenant plus prudentes en matière d'embauche et les travailleurs subissant une baisse record de leur salaire de base après ajustement pour l'inflation galopante.