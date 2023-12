Darktrace plc est une société autonome d'intelligence artificielle (IA) de cybersécurité basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la fourniture d'IA pour les entreprises. Elle fournit une cyberdéfense à l'échelle de l'entreprise à plus de 7 400 organisations dans plus de 110 pays, en protégeant le cloud, la messagerie, l'Internet des objets (IoT), les réseaux traditionnels, les points finaux et les systèmes industriels. La plateforme de la société utilise des algorithmes d'apprentissage automatique et d'IA pour neutraliser les cybermenaces dans divers domaines numériques, notamment le cloud et les réseaux, l'IoT et les systèmes de contrôle industriel. La société fournit ses services à diverses industries, notamment les services financiers, la fabrication et l'approvisionnement, l'éducation, la vente au détail et le commerce électronique, l'énergie et les services publics, le gouvernement et la défense, la technologie et les télécommunications, les ressources juridiques et humaines, la santé et la pharmacie, les médias et le divertissement, ainsi que les organisations à but non lucratif. Ses produits comprennent Darktrace PREVENT, Darktrace DETECT, Darktrace RESPOND et Darktrace HEAL.

Secteur Logiciels