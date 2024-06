Darktrace plc est une société autonome d'intelligence artificielle (IA) spécialisée dans la cybersécurité et basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la fourniture d'IA pour les entreprises. Son portefeuille comprend le réseau, le cloud, les points de terminaison, la confiance zéro, le courrier électronique, le logiciel en tant que service (SaaS) et la technologie opérationnelle (OT). Ses produits comprennent Darktrace PREVENT, une gestion de la surface d'attaque qui surveille en permanence la surface d'attaque pour détecter les risques, les vulnérabilités à fort impact et les menaces externes ; et Darktrace DETECT, qui analyse des milliers de métriques pour révéler des déviations subtiles qui peuvent signaler une menace en évolution, y compris des techniques inconnues et de nouveaux logiciels malveillants ; Darktrace RESPOND, qui fonctionne de manière autonome pour désarmer les attaques dès qu'elles se produisent et réagit aux menaces en quelques secondes, et qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en libérant les équipes et les ressources de sécurité ; et Darktrace HEAL, qui permet aux organisations de rétablir les activités touchées par les cyberattaques dans un état opérationnel fiable grâce à l'assistance de l'IA.

Secteur Logiciels