Les actions de Darktrace s'effondrent alors que la société de cybersécurité revoit à la baisse ses prévisions de croissance.

(Alliance News) - Darktrace PLC a blâmé mercredi un environnement macroéconomique difficile pour son incapacité à décrocher de nouveaux clients au cours du premier semestre, avertissant d'un revenu annuel inférieur aux attentes.

Les actions de Darktrace se négociaient 14% plus bas à 252,67 pence chacune à Londres mercredi matin, parmi les plus mauvaises performances de la liste FTSE 250.

L'entreprise de cybersécurité basée à Cambridge, en Angleterre, prévoit désormais une croissance des revenus annuels récurrents à taux de change constant comprise entre 29 % et 32 % pour l'exercice 2023. Cela représente une baisse par rapport aux prévisions précédentes de la société, qui étaient de 31 % à 34 %.

Pour le semestre clos le 31 décembre 2022, Darktrace a déclaré que les revenus récurrents annuels avaient augmenté de 37 % en glissement annuel pour atteindre 556,3 millions USD.

Darktrace a déclaré que les revenus récurrents annuels ont augmenté au cours du premier semestre de son exercice. La société a déclaré avoir ajouté un RAR net à taux de change constant d'au moins 71,4 millions USD, soit une croissance d'au moins 6,8 % en glissement annuel.

Cette croissance continue de l'ARR à taux de change constant a été soutenue par le modèle de contrat pluriannuel, a ajouté Darktrace, malgré un ralentissement notable de l'ajout de nouveaux clients à la fin du deuxième trimestre.

"Je suis heureux que nous ayons pu maintenir une croissance élevée des ARR et du chiffre d'affaires au cours de la période, tout en préservant la rentabilité et la génération de trésorerie. Cependant, il est clair que l'environnement macro-économique actuel crée des défis pour l'acquisition de nouveaux clients, les prospects étant plus réticents à effectuer des essais de produits et, dans les régions où les taux de conversion sont historiquement plus élevés, ces taux commençant à baisser", a déclaré Cathy Graham, PDG.

"Bien que nous continuions à être optimistes quant à la capacité de PREVENT à contribuer au second semestre, et que nous restions très positifs quant au potentiel d'autres développements de nouveaux produits dans notre pipeline, dans ce contexte de tendances plus faibles et d'incertitude persistante, nous sommes prudents et révisons nos prévisions pour l'exercice 2023."

Dans d'autres nouvelles, Darktrace a également annoncé la nomination de sa nouvelle directrice des revenus, Denise Walter.

Mme Walter apporte plus de 25 ans d'expérience dans les industries technologiques, plus récemment en tant que vice-présidente des ventes, Enterprise et Globals chez VMware.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

