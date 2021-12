Darling Ingredients rachète Valley Proteins pour environ 1,1 milliard de dollars.

L'entreprise de transformation alimentaire durable Darling Ingredients Inc. a déclaré mardi qu'elle avait accepté d'acheter Valley Proteins Inc, une start-up spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets, pour un montant d'environ 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces.

L'acquisition fournira à Darling Ingredients une matière première supplémentaire à faible teneur en carbone pour produire du diesel renouvelable et potentiellement du carburant d'aviation durable, a déclaré la société.

Darling Ingredients est un producteur d'énergie propre renouvelable et collecte les flux de déchets de l'industrie agroalimentaire, réutilisés dans des ingrédients de spécialité, notamment des protéines et des farines animales, du plasma, des aliments pour animaux de compagnie et de la bioénergie verte.

La sensibilisation au climat et l'intérêt des investisseurs pour les pratiques commerciales durables se sont accrus cette année, les entreprises et les investisseurs cherchant à prendre en compte les politiques de gouvernance environnementale et sociale (ESG).

Au début du mois, le fournisseur de produits d'emballage Sonoco Products Co a déclaré qu'il allait acheter le fabricant d'emballages métalliques durables Ball Metalpack pour 1,35 milliard de dollars afin d'élargir son portefeuille d'emballages durables.