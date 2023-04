Ventes stables au premier trimestre pour Fnac Darty

Paris (awp/afp) - Fnac Darty, spécialiste de la distribution de matériel électroménager, électronique et de produits culturels, a enregistré des ventes stables au premier trimestre 2023, à 1,78 milliard d'euros, et a annoncé jeudi une acquisition au Portugal, où il compte renforcer son statut de N.2.

Fnac Darty a indiqué dans un communiqué prévoir d'acquérir d'ici l'été 2023 100% de MediaMarkt Portugal, "un distributeur de produits électroniques de renom et rentable, qui opère 10 magasins ainsi qu'une boutique en ligne". Il emploie 450 personnes dans le pays et y a enregistré au cours de l'exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros.

Fnac Darty, qui emploie pour sa part 1.700 personnes au Portugal et y a réalisé 370 millions de chiffre d'affaires en 2022, prévoit de "consolider sa position de numéro 2" dans le pays, derrière un acteur local, Worten.

Présentant MediaMarkt comme l'équivalent portugais de l'enseigne Darty avec des magasins de grande taille, le directeur général de l'entreprise Enrique Martinez n'a pas précisé à l'AFP les contours financiers de l'opération mais a indiqué qu'il s'agissait d'"un décaissement limité" pour l'acquisition d'une "petite activité".

Le vendeur est le groupe allemand Ceconomy, deuxième actionnaire de Fnac Darty derrière l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky.

Fnac Darty, qui emploie plus de 25.000 personnes dans près de 1.000 magasins (987 à fin 2022) situés dans 12 pays, a par ailleurs annoncé avoir réalisé des ventes de 1,78 milliard d'euros sur le premier trimestre 2023, comme un an plus tôt.

Dans un contexte d'inflation, cela signifie "qu'il y a eu une baisse des volumes" vendus, précise Enrique Martinez, "compensée par des prix de vente un peu plus élevés".

La hausse des prix dans le non-alimentaire est moindre que dans les grandes surfaces, avec des prix "de l'ordre de 5 à 10% supérieurs à ce qu'ils étaient avant Covid-19", a-t-il ajouté.

Enrique Martinez s'est notamment félicité de la "bonne performance des produits culturels", notamment les livres.

Fnac Darty a confirmé ses objectifs financiers pour 2023 mais reste prudent dans la mesure où le premier trimestre "est le plus petit des quatre" en terme d'activité. "Cela donne des tendances mais la réalité est que l'année reste à faire", a souligné son directeur général.

afp/rp