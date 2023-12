Daseke, Inc. est une entreprise de camionnage à plateau ouvert qui se spécialise principalement dans le transport de charges lourdes et d'articles spécialisés à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. La société opère à travers deux segments : Flatbed Solutions et Specialized Solutions. Le segment Flatbed Solutions se concentre sur la fourniture de solutions de transport et de logistique qui requièrent principalement l'utilisation d'équipements de transport à plateau et à côtés rétractables. Le segment des solutions spécialisées se concentre sur la fourniture de solutions de transport et de logistique qui nécessitent l'utilisation d'équipements de transport spécialisés pour la remorque. Il transporte notamment des pièces d'avion, des équipements de fabrication, de l'acier de construction, des pales d'éoliennes, des machines lourdes, du bois d'œuvre, du verre commercial et des matériaux de construction. Elle fournit également des services de planification logistique et d'entreposage à ses clients. La société exploite une flotte de plus de 4 500 tracteurs et 10 500 remorques à plateau et remorques spécialisées.

Secteur Frêt au sol et logistique