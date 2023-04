Dassault Aviation : Berenberg rehausse son objectif

Berenberg a relevé mercredi son objectif de cours sur Dassault Aviation, porté de 185 à 190 euros, tout en réitérant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note publiée dans la matinée, l'analyste dit rester positif au sujet des perspectives du Rafale, qui demeure selon lui le coeur du dossier d'investissement de l'avionneur.



Berenberg explique en effet envisager de nouvelles opportunités commerciales pour l'avion de combat, à commencer par la Colombie et l'Inde, sans compter la signature d'une nouvelle commande ferme de la part de l'Indonésie.



A l'inverse, un certain nombre de risques entourent selon lui l'activité d'avions d'affaires, dont la normalisation sur fond d'essoufflement du marché pourrait peser sur le cours de Bourse à court terme.



L'intermédiaire rappelle que l'action Dassault a progressé de 16% depuis le début de l'année, contre un gain de 23% pour le secteur européen de la défense, affichant un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 8,3x.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.