Dassault Aviation : Credit Suisse réduit sa cible

S'appuyant sur les chiffres des livraisons effectuées par Dassault Aviation lors l'exercice 2020, Credit Suisse révise ses estimations de BPA concernant l'avionneur entre 2020 et 2024 de respectivement -5%, -6%, -2%, +6% et -1%.



En 2020, Dassault a livré 34 Falcons, contre 30 estimés, rapporte Credit Suisse. Cependant, 'compte tenu du faible carnet de commandes de Falcon et de la lenteur du secteur, nous réduisons nos prévisions de livraisons pour 2021 de 30 à 25', poursuit l'analyste.



Credit Suisse maintient finalement sa note de 'surperformance' sur le titre mais revoit son objectif de cours à la baisse, passant de 1335 à 1280 euros, 'afin de tenir compte de la baisse des bénéfices et de la trésorerie'.





