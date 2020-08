Dassault Aviation : Oddo BHF relève son objectif de cours

27/08/2020 | 10:15

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Dassault Aviation et relève son objectif de cours de 1050 à 1188 euros, soulignant que 'le cours actuel implique une valeur négative du core' du constructeur aéronautique, ce qui est à ses yeux 'injustifiable'.



Il souligne que la visibilité sur le militaire reste forte et l'export offre toujours une optionalité, que le cycle produit Falcon redeviendra favorable et coïncidera avec la reprise du marché de l'aviation d'affaires et que le plan de transformation portera ses fruits à partir de 2021.



