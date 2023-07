DASSAULT AVIATION : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Dassault Aviation, avec un objectif de cours relevé de 205 à 214 euros.



Dassault Aviation a publié hier soir un résultat semestriel 9% inférieur aux attentes d'Oddo BHF au niveau du résultat opérationnel et 2% en-deçà du consensus VA, essentiellement en raison d'un décalage des livraisons sur le 2e semestre 2023.



'Cette légère déception sur l'EBIT du S1 2023 est largement compensée par la confirmation de la guidance de livraisons de 35 Falcon et 15 Rafale sur l'ensemble de 2023, avec une forte concentration sur le S2 ainsi que par des produits financiers largement supérieurs à nos attentes', nuance l'analyste.



Ainsi, à la suite de cette publication, Oddo BHF relève de 9,9%/8,3%/8,6% respectivement sa séquence de BPA 2023/24/25.



