Dassault Aviation : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Dassault Aviation et relève son objectif de cours de 1215 à 1325 euros.



' Dassault Aviation va bénéficier d'un momentum très dynamique sur les prochains mois avec une amélioration fortement probable de la liquidité, des avancées dans les campagnes militaires et le rebond attendu des commandes Falcon', estime l'analyste.



Le broker rapporte que 'dans la défense, des campagnes sont en cours pour un potentiel de plus de 400 Rafale', ce qui pourrait avoir pour effet de pousser Dassault Aviation à accroître sa cadence de production à trois appareils par mois.



Par ailleurs une 'inflexion notable' est attendue sur le Falcon, poursuit Oddo. Si le broker estime que l'année 2021 sera 'un point bas en terme de livraisons' pour l'appareil, il affirme que 'l'horizon se dégage clairement'.



'Dassault Aviation est LE titre value du secteur Aéronautique/Défense', conclut le bureau d'analyses.





