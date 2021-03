Dassault Aviation : Oddo reste à surperformance

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Dassault Aviation avec un objectif de cours laissé à 1215 euros, mettant en avant 'une accélération du momentum commercial et un redressement de la rentabilité' pour le constructeur aéronautique.



Le bureau d'études s'attend à une année 2021 commercialement active pour le Rafale, et anticipe une inflexion favorable des prises de commandes pour le Falcon dès 2021 en particulier accompagnant le premier vol du 6X prévu dans les prochains jours.



Oddo BHF estime en outre que Dassault Aviation pourrait également bénéficier de la division par dix de la valeur nominale de l'action au second semestre, qui pourrait attirer les investisseurs particuliers quasi-absents de ce titre.



