(Alliance News) - ALA Spa a indiqué jeudi qu'elle avait terminé l'année 2023 avec une valeur de production de 233,1 millions d'euros, contre 158,7 millions d'euros l'année précédente, soit une augmentation de 47 %.

L'Ebitda a augmenté de 50 %, passant de 16,8 millions d'euros à 25,3 millions d'euros, tandis que la marge a augmenté de 10,6 % à 10,9 %.

La position financière nette montre une dette de 29,4 millions d'euros, une amélioration par rapport à la dette de 33,2 millions d'euros au 30 juin 2023, en raison des flux de trésorerie générés par les opérations.

Roberto Tonna, PDG du groupe ALA, a déclaré : "2023 a été une nouvelle année record pour le groupe ALA et nous sommes extrêmement satisfaits des résultats préliminaires obtenus, qui reflètent une amélioration significative de nos performances. Des résultats obtenus grâce à la fois à une croissance organique bien supérieure à la moyenne du marché et à la contribution positive de l'acquisition et de l'intégration du groupe SCP Sintersa."

"En 2023, nous avons enregistré et récolté les fruits d'importants succès commerciaux, notamment en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, et nous avons démarré, même si ce n'est qu'au dernier trimestre, les activités liées à l'accord-cadre pluriannuel de fournisseur de services avec Dassault Aviation en France. Ce contrat représente un potentiel important pour 2024, date à laquelle nous prévoyons d'accélérer encore la phase de montée en puissance."

"Notre capacité à générer des flux de trésorerie positifs grâce à des opérations efficaces a également amélioré notre position financière nette par rapport au premier semestre 2023, soulignant l'évolutivité de notre modèle économique. En particulier, l'ouverture récente du premier site de production étranger de Sintersa SA en Italie ouvre de nouvelles opportunités de ventes croisées, renforçant notre présence sur le marché domestique et la possibilité d'entrer dans de nouveaux segments stratégiques de produits et de marchés. En outre, l'acquisition totale d'ALA Allemagne et l'ouverture du nouveau bureau de vente du groupe ALA à Fort Worth, Texas, nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme, dans le but d'accroître encore notre part de marché, en exploitant les synergies entre les différentes filiales du groupe".

