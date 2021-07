Aéronautique : des matériaux innovants grâce au nouveau laboratoire commun de recherche MOLIERE

Pour Pierre Mutzenhardt, président de l'Université de Lorraine : « Je me réjouis de la concrétisation de ce partenariat qui met en valeur l'importance de la complémentarité des experts issus de la recherche académique et des entreprises pour répondre aux enjeux technologiques, économiques et sociétaux actuels. Avec ses objectifs ambitieux d'innovation aux frontières de nos connaissances dans le domaine des matériaux, le laboratoire MOLIERE met aussi en lumière le haut niveau d'expertise de l'Institut Jean Lamour, une de nos unités de recherche commune avec le CNRS, et de nos chercheurs dans les universités du Grand Est.»

Michel Deneken, président de l'Université de Strasbourg, souligne la plus-value de cette collaboration entre le monde de la recherche publique et le monde l'entreprise : « je suis fier de voir aboutir ce partenariat de longue date au travers de la création d'un laboratoire commun de recherche. Le LCR Molière a pour ambition de répondre aux enjeux économiques et environnementaux auxquels est confronté le monde de l'aéronautique. La complémentarité des expertises des laboratoires publics de recherche du Grand Est permettra j'en suis convaincu, de répondre à la nécessité stratégique pour Dassault Aviation de développer de nouveaux matériaux à forte valeur ajoutée. ».

Un laboratoire commun de recherche est un dispositif permettant d'établir un partenariat de recherche dans la durée entre le CNRS, ses partenaires académiques et une entreprise, sur une thématique donnée s'appuyant sur une feuille de route définie en commun. L'objectif du laboratoire MOLIERE est de créer, pour l'aéronautique, des matériaux à forte valeur ajoutée, en rupture avec les matériaux actuels (nouvelles propriétés et fonctionnalités ou amélioration de propriétés existantes, économie de matière, par exemple), grâce à une approche multi-échelle associant des aspects théoriques, numériques et expérimentaux. La durabilité des matériaux antigivre sera également au cœur des activités de recherche de MOLIERE, ces derniers représentant un enjeu important pour les futurs avions civils en termes de réduction de l'énergie nécessaire au dégivrage en vol.

Le laboratoire commun MOLIERE s'appuie sur les moyens de simulations, de fabrications et de caractérisations multi-échelles de deux laboratoires de recherche : l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg (IPCMS, CNRS/Université de Strasbourg) et l'Institut Jean Lamour (IJL, CNRS/Université de Lorraine). L'IPCMS dispose de compétences reconnues dans le domaine des nanomatériaux et des nanosciences avec des activités de tout premier plan en électromagnétisme. L'IJL est reconnu pour ses compétences et son rayonnement dans le domaine des nanomatériaux et métamatériaux, notamment pour l'acoustique.

Le laboratoire MOLIERE est soutenu par l'Agence de l'Innovation de Défense.

Il est établi pour quatre années reconductibles.