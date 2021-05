Aquila Data Enabler, en collaboration avec le laboratoire Quartz (ISAE-Supméca), remporte le challenge « AI for Industry 2021»

co-organisé par la Région Ile-de-France et Dassault Aviation

Le Bourget, le 28 mai 2021 – le consortium formé d’Aquila Data Enabler, cabinet français de conseil référence en intelligence artificielle, et du laboratoire Quartz de l’ISAE Supméca remporte le Challenge AI for Industry 2021 organisé par la Région Ile-de-France et Dassault Aviation.

Le sujet proposé consistait à exploiter des algorithmes d’intelligence artificielle pour développer, par apprentissage, des capteurs virtuels capables d’estimer les sollicitations localement subies par un avion d’affaires Falcon, à partir des seuls instruments de bord disponibles.

Le consortium a été déclaré vainqueur par le jury du Challenge à l’issue d’une compétition de 2 mois au cours de laquelle plus de 1 000 soumissions d’algorithmes ont pu être déployées par les 10 candidats sélectionnés.

Cette victoire permettra aux équipes d’Aquila Data Enabler et de l’ISAE Supméca de travailler pendant 18 mois avec Dassault Aviation autour d’un projet collaboratif subventionné par la Région Île-de-France à hauteur de 500 000€. Les équipes pourront ainsi accélérer le développement d’outils de traitement des données temporelles grâce à l’intelligence artificielle, et mener une recherche de pointe sur le sujet du Challenge.

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, déclare : « La Région Ile-de-France est décidée à jouer son rôle en donnant à notre tissu économique les clés et les ressources pour accéder aux formidables atouts de l’écosystème IA francilien. Nous devons jouer collectif pour gagner ; c’est ce que nous avons fait en travaillant avec Dassault Aviation, nos pôles Astech et Systematic, ainsi que l’Université Paris Saclay et Startup Inside. Félicitations à Aquila et Supméca qui vont pouvoir travailler à la réduction des émissions de carbone avec Dassault Aviation ».

Eric Trappier, P-DG de Dassault Aviation, déclare : « Nous sommes très heureux de notre collaboration avec la Région Ile-de-France et son écosystème dédié à l’Intelligence Artificielle. Nous avons rencontré des équipes très performantes grâce auxquelles ce Challenge a pu atteindre tous ses objectifs. Les algorithmes proposés par les lauréats permettront, par une connaissance plus fine du stress mécanique subi par les avions en service, d’optimiser nos programmes de maintenance et de proposer des structures plus légères et donc plus économes en carburant. Bravo à tous les acteurs de ce Challenge. C’est par l’innovation que l’industrie en général et l’aéronautique en particulier surmonteront la crise d’aujourd’hui et relèveront les défis de demain. »

Intervention de Stéphane Georges, P-DG d’Aquila : « Cette victoire récompense notre Lab R&D qui travaille depuis plus de 3 ans sur les applications concrètes de l’IA dans le monde de l’ingénierie et de l’industrie. Nous tenons à remercier la Région Ile-de-France pour son soutien aux entreprises franciliennes et avons hâte de construire avec Dassault Aviation et SupMeca une solution industrielle et concrète permettant de démocratiser l’approche des capteurs virtuels par l’IA, non seulement au secteur aéronautique mais aussi à toutes les industries. »

À propos de la Région Île-de-France

La Région Île-de-France joue un rôle moteur pour l’emploi et la croissance française, tant par son poids économique que par son rayonnement. Première région économique d’Europe et la troisième au monde, derrière Tokyo et New York, l’Île-de-France est un territoire d’innovation, qui concentre 40 % des activités de R&D de l’Hexagone, et qui bénéficie d’une attractivité internationale.

La Région Île-de-France agit dans la plupart des domaines qui concernent le quotidien des 12 millions de Franciliens : les transports, mais aussi les lycées, le développement économique, l’environnement etc. Sur un espace qui couvre 2 % du territoire français, mais rassemble 18 % de sa population et près de 30 % du PIB national, la Région mène une politique d’aménagement qui place l’environnement au cœur de ses priorités et mobilise ainsi 10 milliards d’euros sur cette thématique.

Plus d'informations sur : www.iledefrance.fr et sur twitter : @iledefrance

À propos de Dassault Aviation

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,5 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs.

Plus d'informations sur : www.dassault-aviation.com

