À bord du Rafale, direction l'Afrique du Nord pour ce nouvel opus de « Missions Kimono ».

Dans le cadre d'une mission diligentée par la France, deux Rafale Marine décollent du porte-avions « Charles de Gaulle » pour une reconnaissance du territoire libyen - d'une superficie totale de 1,76 million de km². Parmi les pilotes de ces Rafale, figure Xavier Mittelberger, dit « Mittel », héros principal de « Mission Kimono » en compagnie de Jacques Yves Fleuret.

Membre de la plus ancienne unité de combat de l'Aéronautique navale française, la flottille 11F (créée en 1953 et dont le cri de ralliement est justement « Kimono »), Mittel doit mener une mission a priori classique. Mais après une succession de péripéties, il se trouve dans l'obligation de poser son appareil sur un terrain secret d'où il semble difficile de redécoller. Livré à lui-même et au bord du désespoir, le pilote français va pourtant faire une rencontre aussi inattendue qu'improbable…

Toujours aussi précis et soucieux du détail, Jean-Yves Brouard et Francis Nicole, respectivement auteur et dessinateur de « Missions Kimono », livrent un album au scénario plus condensé - et pour cause, cette aventure est un « one shot » et n'appelle donc pas à une suite.

Un opus où l'on croise de nombreux autres appareils militaires (notamment des MIG 21), le tout avec des scènes mettant en valeur un décor désertique représenté de façon originale !

BD. « Missions Kimono - tome 22 : Aladin » Scénario, Jean-Yves Brouard. Dessin, Francis Nicole. Editions JYB Aventures. ISBN : 1090083246