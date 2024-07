Paris (awp/afp) - Le groupe français Dassault Aviation a enregistré au premier semestre 2024 une hausse de plus de 30% de son bénéfice net et un carnet de commandes "record", mais avertit des "risques" pesant sur les livraisons, liés aux difficultés d'approvisionnement touchant tout le secteur.

Le fabricant des avions de combat Rafale et des avions d'affaires Falcon a réalisé un chiffre d'affaires de 2,54 milliards d'euros sur les six premiers mois de 2024, en hausse de 10,4% par rapport à la même période en 2023, indique un communiqué mardi.

"Le Rafale confirme son succès", a estimé le PDG Eric Trappier, cité dans le communiqué. Dassault Aviation a notamment enregistré ce semestre "la prise de commandes de la troisième tranche du contrat Indonésie", soit 18 Rafale, et a livré 6 Rafale à la France.

Côté aviation civile, le groupe a enregistré 11 prises de commandes sur le Falcon et en a livré 12, dont des premiers Falcon 6X.

Le carnet de commandes "bat un nouveau record", affirme Dassault Aviation, en s'établissant au 30 juin 2024 à 41,2 milliards d'euros, pour 306 avions (159 Rafale destinés à l'export, 64 Rafale pour la France et 83 Falcon). La prise de commandes ce semestre représente 5,1 milliards d'euros et est quasi exclusivement (96%) dirigée vers l'export.

Sur les six premiers mois de 2024, le bénéfice net consolidé du groupe progresse de 31,5% à 476 millions d'euros, contre 362 millions d'euros au 1er semestre 2023.

Cependant, le PDG prévient: "comme les autres acteurs majeurs de l'aéronautique, le groupe souffre d'une +supply chain+ en difficulté", ses chaînes de production se trouvant pénalisées par "des défaillances de certains de [ses] fournisseurs, surtout dans le domaine de l'aérostructure".

"Ces difficultés font naître des risques sur les livraisons Falcon et Rafale", a-t-il mis en garde. Dassault promet des "actions internes et externes pour atténuer ces effets" et indique regarder vers l'Inde comme une "occasion d'élargir [sa] supply chain".

Le groupe mettra à l'avenir "la priorité sur la production des Rafale, pour la France comme pour l'export", a affirmé M. Trappier, au vu du "contexte international marqué par la guerre en Ukraine et l'état de guerre au Proche-Orient".

Malgré ce contexte, le groupe confirme que ses objectifs 2024 "demeurent inchangés", anticipant un "chiffre d'affaires en hausse" et la livraison de 35 Falcon et 20 Rafale.

