DASSAULT AVIATION : prévoit une hausse de son chiffre d'affaires en 2021

Dassault Aviation a réalisé en 2020 un résultat net ajusté de 396 millions d'euros, en baisse de 51%. La contribution de Thales est de 231 millions d'euros contre 346 millions d'euros en 2019. La marge nette ajustée s'établit ainsi à 7,2% en 2020 contre 11,1% en 2019. Cette baisse s'explique principalement par la baisse du résultat opérationnel et la moindre contribution de Thales au résultat net (4,2% du chiffre d'affaires en 2020 contre 4,7% en 2019).



Le résultat opérationnel ajusté est de 261 millions d'euros contre 765 millions d'euros en 2019.



La marge opérationnelle s'établit à 4,8% contre 10,4% en 2019.

Le chiffre d'affaires est de 5,489 milliards d'euros contre 7,341 milliard d'euros en 2019. La part du chiffre d'affaires à l'Export est de 89%.



Le carnet de commandes consolidé au 31 décembre 2020 est de 15,895 milliards d'euros contre 17,798 milliards d'euros au 31 décembre 2019.



Selon le groupe, 2021 sera une année encore profondément marquée par la pandémie et ses conséquences sanitaires et économiques. Il prévoit de livrer 25 Rafale et 25 Falcon. Le chiffre d'affaires sera en hausse, assure la société.



Cette dernière va verser un dividende de 12,3 euros par action, soit un "payout" de 26%.



Enfin, Dassault Aviation va diviser par 10 la valeur nominale de son action, la ramenant, ainsi, de huit euros à quatre-vingt centimes d'euros. Cette division du nominal aurait lieu au second semestre 2021.