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    AM   FR0014004L86

DASSAULT AVIATION

(AM)
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Dassault Aviation : Document AMF CP. 2022DD859915

07/09/2022 | 18:20
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2022DD859915

07 septembre 2022

FR0014003TT8 - DD153144

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PHILIPPE LAUFER, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT MARQUES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : DASSAULT SYSTEMES

LEI : 96950065LBWY0APQIM86

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 39.0000 Euro

VOLUME : 12 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 39.0000 Euro

VOLUME : 12 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 septembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Dassault Aviation SA published this content on 07 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 September 2022 16:19:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 6 244 M 6 186 M -
Résultat net 2022 609 M 603 M -
Tréso. nette 2022 6 375 M 6 315 M -
PER 2022 19,0x
Rendement 2022 1,78%
Capitalisation 11 358 M 11 251 M -
VE / CA 2022 0,80x
VE / CA 2023 0,68x
Nbr Employés 12 371
Flottant 27,5%
Graphique DASSAULT AVIATION
Durée : Période :
Dassault Aviation : Graphique analyse technique Dassault Aviation | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DASSAULT AVIATION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 11
Dernier Cours de Clôture 136,50 €
Objectif de cours Moyen 172,82 €
Ecart / Objectif Moyen 26,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Éric Trappier Chairman & Chief Executive Officer
Denis Dassé Chief Financial Officer
Jean Sass EVP-Information Technology & Chief Digital Officer
Loïk Segalen Chief Operating Officer
Henri Proglio Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
DASSAULT AVIATION43.68%11 251
THE BOEING COMPANY-24.30%90 491
AIRBUS SE-13.59%75 738
TEXTRON INC.-19.78%13 100
AVICOPTER PLC-44.27%3 793
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-31.17%3 645