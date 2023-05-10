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DASSAULT AVIATION

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Dassault Aviation : Document AMF CP. 2023DD899069

10/05/2023 | 18:42
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2023DD899069

09 mai 2023

FR0014003TT8 - DD156492

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS personne morale liée à Charles Edelstenne, Président d'honneur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : DASSAULT SYSTEMES

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : De gré à gré

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Options de vente

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.9400 Euro

VOLUME : 47 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.9400 Euro

VOLUME : 47 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 mai 2023

COMMENTAIRES :

Charles Edelstenne est président d'honneur et administrateur de Dassault Systèmes et Président de GIMD.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Dassault Aviation SA published this content on 10 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 May 2023 16:40:31 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 738 M 808 M -
Tréso. nette 2023 8 634 M 9 459 M -
PER 2023 19,7x
Rendement 2023 1,75%
Capitalisation 14 047 M 15 391 M -
VE / CA 2023 0,98x
VE / CA 2024 0,85x
Nbr Employés 12 768
Flottant 27,4%
Graphique DASSAULT AVIATION
Durée : Période :
Dassault Aviation : Graphique analyse technique Dassault Aviation | Zonebourse
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Tendances analyse technique DASSAULT AVIATION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
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Nombre d'Analystes 13
Dernier Cours de Clôture 170,50 €
Objectif de cours Moyen 194,67 €
Ecart / Objectif Moyen 14,2%
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Dirigeants et Administrateurs
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Denis Dassé Chief Financial Officer
Jean Sass EVP-Information Technology & Chief Digital Officer
Loïk Segalen Chief Operating Officer
Henri Proglio Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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BOEING3.55%121 450
AIRBUS SE9.55%105 145
TEXTRON INC.-7.19%13 180
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