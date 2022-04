Dassault Aviation : Evénement. Aérocollector, le salon des collectionneurs et des passionnés d'aéronautique

Attention, événement réservé aux inconditionnels ! De retour en 2022 après une édition 2021 annulée pour cause de crise sanitaire, le Salon Aérocollector se tient cette année les 11 et 12 juin.

Après une première édition organisée en mars 2020, ce rendez-vous, qui n'avait pu avoir lieu l'année suivante pour cause de Covid-19, est de retour en 2022 pour ce qui constituera donc sa deuxième édition. A la clé, de nombreux objets seront présentés aux aficionados d'aviation civile et militaire en quête de perle(s) rare(s) à ajouter à leur(s) collection(s).

Jugez-en par les trouvailles que vous pourrez y faire : maquettes, anciennes ou récentes, kits à monter, livres, dessins, peintures, revues, jouets, cartes, décorations insolites, casques ou encore objets publicitaires… Et on en passe ! Bref, tous les objets fétiches des collectionneurs seront là.

Sur plus de 1000 m² entièrement consacrés aux passionnés d'aviation, l'événement regroupera une soixantaine d'exposants - professionnels, particuliers, associations, de France et d'ailleurs - dans un espace récemment modernisé et situé aux portes de Paris.

Au menu également de ce week-end festif, des dédicaces, des animations, des loteries, des remises de lots, des propositions d'abonnements à des magazines spécialisés, des collations en tout genre… Bref, en marge des emplettes, il y en aura aussi pour tout le monde !

Evénement. Aérocollector, le salon des collectionneurs et des passionnés d'aéronautique. Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022. Espace Charenton (salle Ariane), 75012 Paris.

Renseignements : aerocollector.com