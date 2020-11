Dassault Aviation : Le Falcon 2000 Albatros au service de la Marine nationale

« Le Falcon 2000 Albatros est un appareil à hautes performances dotée d'un système de mission et de capteurs de dernière génération. Depuis les Falcon 20 des Coast-Guard américains jusqu'aux Falcon 2000MSA des garde-côtes japonais, en passant par les Falcon 200 Gardian et 50 M de la Marine nationale, nous avons une grande expérience dans le domaine de la surveillance maritime, en parallèle de notre longue expérience dans la patrouille maritime avec l'Atlantique, déclare Eric Trappier, P-DG de Dassault Aviation. Plusieurs pays s'intéressent à ces avions qui constituent une réponse performante aux enjeux considérables de la protection et de la sécurité maritime du territoire et de l'action de l'Etat en mer : lutte contre la pollution et les trafics, surveillance des frontières et des zones exclusives, police de la pêche, recherche et sauvetage à la mer, etc. Il est dans l'ordre des choses que la France, qui possède le deuxième domaine maritime au monde, soit en pointe dans l'utilisation de ce type d'appareil. »

Les premiers Falcon 2000LXS servant de base au programme seront fabriqués en France, les suivants seront produits en Inde dans le cadre des offsets liés au contrat Rafale de 2016. Les transformations des 12 Falcon 2000LXS en Albatros seront toutes réalisées en France.

Depuis 50 ans, Dassault Aviation a modifié de nombreux Falcon pour les adapter à la surveillance maritime, à l'évacuation sanitaire, au transport cargo, à la calibration, au renseignement, à l'entrainement, etc. Ces appareils multirôles représentent environ 10 % de la flotte Falcon en service. Pour leur part, les services étatiques français mettent en œuvre des Falcon 10, 200, 50, 900, 2000, 7X et bientôt 8X en version renseignement stratégique dans le cadre du contrat Archange.

Ces Falcon multirôles sont un parfait exemple de la dualité civil-militaire cultivée par Dassault Aviation : ils bénéficient des technologies de pointe développées pour nos avions de combat et, en même temps, ils tirent profit des processus industriels mis en œuvre pour la production très concurrentielle de nos avions d'affaires.

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2019, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 7,3 milliards d'euros. Le Groupe compte 12 750 collaborateurs.

