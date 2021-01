Dassault Aviation : Le Parlement grec votera cette semaine sur l'achat des Rafale

ATHENES (Reuters) - Les députés grecs voteront cette semaine sur un projet de loi ouvrant la voie à l'achat de 18 avions de combat Rafale du constructeur français Dassault pour un total de 2,5 milliards d'euros.

L'accord, qui devrait être signé à Athènes ce mois-ci en présence de ministres grecs et français, fait partie des plans de la Grèce pour renforcer ses capacité de défense dans un contexte de tensions avec la Turquie sur leurs droits respectifs d'exploration énergétique en Méditerranée.

Pour l'achat et la maintenance de six Rafale neufs et 12 d'occasion, la Grèce dépensera 1,5 milliard d'euros cette année, environ 400 millions d'euros par an en 2022 et 2023, 67 millions d'euros en 2024 et 34 millions d'euros en 2025.

Le débat parlementaire débutera mardi et un vote est prévu d'ici la fin de la semaine.

Après avoir perdu environ un quart de sa richesse nationale au cours d'une décennie de crise liée à son endettement, la Grèce espérait enregistrer une forte croissance économique en 2020 mais l'épidémie due au coronavirus a anéanti ses espoirs. Pour l'année 2021, le pays prévoit une croissance de 4,8% après une récession d'environ 10% en 2020.

Malgré ces difficultés, le gouvernement a annoncé son intention d'investir dans l'armée, via un accroissement des effectifs militaires, l'acquisition de nouvelles frégates, hélicoptères et drones et la modernisation de sa flotte de F-16.

Le Parlement doit aussi se prononcer ce mois-ci sur un texte de loi élargissant de six à 12 milles nautiques les eaux territoriales dans l'ouest du pays, a annoncé le gouvernement.

Après une interruption de quatre ans, la Turquie et la Grèce reprendront le 25 janvier à Istanbul leurs discussions exploratoires en vue de résoudre leurs différends maritimes en Méditerranée.

