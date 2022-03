Dassault Aviation : Transcript FR "Résultats annuels 2021"

C'est le 21 juillet, six mois à peine après les signatures des contrats, que s'est tenue à Istres la cérémonie de livraison du premier Rafale de l'armée de l'air hellénique. La livraison de ce premier Rafale, le numéro 401, aujourd'hui marque la volonté de la Grèce, pays européen partenaire de l'OTAN, de choisir français. Ce choix politique volontariste montre qu'une alternative au tout-américain est possible. Le Rafale est un avion de combat omni rôle aux capacités opérationnelles inégalées aujourd'hui sur la scène internationale. Combat proven, comme on dit, et totalement interopérable, en particulier avec l'OTAN, le Rafale, dont les coûts d'acquisition et d'exploitation sont bien connus et maîtrisés, est en constante évolution à partir des retours d'expérience opérationnelle. Le Rafale est incontestablement à la pointe de l'innovation technologique et le restera à l'horizon des prochaines décennies.

Quatre mois seulement après l'intention d'achat exprimée par la Grèce le 25 janvier 2021 à Athènes, Eric Trappier a signé deux contrats portant sur l'acquisition de 18 Rafale et sur le soutien logistique associé, une cérémonie en présence de la ministre française des Armées et du ministre grec de la Défense. La commande de 18 Rafale comprend 12 appareils en service dans l'armée de l'air et de l'espace française et six avions neufs produits dans les usines de Dassault Aviation.

C'est fin 2020 qu'est entré en vigueur le contrat du programme de Falcon de surveillance et d'intervention maritime HAFSI, dénommé Albatros. Ce contrat avait été annoncé par la ministre des Armées lors de sa visite le 19 novembre dans notre usine de Seclin, près de Lille, en présence notamment des présidents des commissions Défense de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Écoutez, bonjour à vous pour cette conférence de presse sur les résultats de l'année 2021, comme à l'habitude. Alors pour une fois, vous êtes dans un nouveau lieu qui est notre auditorium en présentiel. On va continuer à utiliser les termes qu'on a pris depuis deux ans et à distance aussi. Donc on va démarrer, par contre, comme d'habitude, par un petit film qui retrace l'ensemble des faits marquants de l'année 2021.

Dassault Aviation figure dans la toute première édition du classement Europe Climate Leaders 2021 du Financial Times, classement qui recense les 300 entreprises ayant eu les meilleurs résultats dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de leurs activités. Dassault Aviation développe dans le domaine industriel de nouveaux procédés et optimise ceux existants afin de réduire son empreinte carbone. La gamme Falcon, quant à elle, est déjà en mesure de voler avec des carburants durables.

La présentation au Mondial de notre nouveau Falcon a eu lieu le 6 mai depuis Le Bourget. I am quite happy to announce you that the new Falcon is going to be the Falcon 10X. En raison de la crise du Covid, ce lancement virtuel et digital a fait appel à l'apport de la réalité augmentée pour créer un événement magique. Le Falcon 10X offre la cabine la plus spacieuse, la plus lumineuse et la plus confortable du marché pour une expérience passager sans équivalent.

L'Égypte a annoncé début mai sa décision de se doter de 30 Rafale supplémentaires. Cette nouvelle commande doit compléter la première acquisition de 24 Rafale signée en 2015. Elle s'appuie sur le lien indéfectible qui unit l'Égypte et Dassault Aviation depuis près de cinquante ans. L'Égypte est le second client export à faire le choix de commander des Rafale supplémentaires. Le contrat est entré en vigueur en novembre 2021. C'est une nouvelle démonstration des grandes qualités opérationnelles et technologiques du Rafale qui font ses succès commerciaux à l'export.

Le Falcon 6X, dont l'aménagement de la cabine a remporté le prix Private Jet Design et les Red Dot Aoward. Cette cabine aux courbes fluides redéfinit l'expérience de vol des passagers. L'aménagement intérieur est réalisé avec des solutions innovantes dans un hall ultramoderne de notre usine de Little Rock, aux États-Unis, où le premier Falcon 6X de série, le numéro 5, a atterri le 28 janvier.

Ce premier volet a été l'occasion de rendre hommage à Olivier Dassault, décédé quelques jours plus tôt. Passionné d'aviation à l'image de son grand-père Marcel Dassault et de son père Serge Dassault, il a toujours soutenu le développement des activités de notre entreprise.

Le Falcon 6X a effectué comme prévu son premier vol le 10 mars. Réalisé par Bruno Ferri et Fabrice Valette, ce premier vol de près de deux heures et demie a permis d'atteindre l'altitude de 40 000 pieds et la vitesse de Mach 080.

Le 25 novembre, à Zagreb, a eu lieu la signature du contrat d'État à État, en présence du président de la République française et du Premier ministre de la République croate, pour l'acquisition de douze Rafale issus de l'armée de l'Air et de l'Espace. La Croatie a également signé avec Dassault Aviation un contrat de soutien logistique concernant l'ensemble des moyens nécessaires, avec un complément de rechange pour une durée de trois ans.

Sont donc installés dans ce nouveau bâtiment et dans d'autres plus anciens, des équipes de soutien militaire, de support Falcon et des opérations industrielles, des achats et du bureau d'études dont le centre de gravité restera à Saint-Cloud. Avec une capacité totale de 26 000 mètres carrés, le nouveau bâtiment offre 1 650 postes de travail, 24 espaces collaboratifs modulaires et 9 plateaux projets.

Le nouveau bâtiment de notre usine de Mérignac a été inauguré le 21 septembre. Cet ouvrage accueille des équipes d'études de développement et de soutien après-vente pour les activités civiles et militaires de l'entreprise. Dans le cadre de notre plan de transformation, ce bâtiment permet le transfert à Mérignac, au plus près des avions en production et en service, de certaines activités basées à Saint-Cloud.

Dassault Aviation s'est associé au CNRS pour créer un laboratoire commun dédié à la création de technologies de rupture pour les matériaux utilisés dans l'acoustique, l'électromagnétisme et l'antigivre. Baptisé « MOLIERE » pour « Matériaux fonctionnels Innovants pour l'aéronautique », ces travaux profiteront aux avions de demain, dans le civil comme dans le militaire. Cette initiative démontre la volonté de Dassault Aviation d'être toujours plus innovant.

Fruit d'un partenariat innovant entre Dassault Aviation et les écoles d'ingénieurs du groupe ISAE, la société participe au projet Euroglider, qui vise à développer un planeur biplace de formation, de lâché et d'entraînement à propulsion électrique. Inscrit dans les domaines d'application du programme Clean Sky 2, il répond à trois enjeux : opérationnel, environnemental et économique. Il démontre aussi combien Dassault Aviation est investi aux côtés des écoles pour bâtir l'aéronautique de demain.

Dassault Aviation a co-organisé avec la région Ile de France le « Paris Région Challenge AI for Industry 2020 », auquel participaient une dizaine de start-up. L'objectif consistait à exploiter les algorithmes d'intelligence artificielle pour développer des capteurs virtuels. Le jury du Challenge a déclaré vainqueur le consortium formé d'Aquila Data Enabler et du laboratoire Quartz de l'ISAE Supméca. La remise des prix a eu lieu le 28 mai au Bourget.

Dassault Aviation - Résultats annuels 2021 4 mars 2022

Mi-octobre, Dassault Aviation était présent au salon NBAA de Las Vegas, rendez-vous très important de l'aviation d'affaires. La maquette de la cabine grandeur nature du Falcon 10X était exposée pour la première fois aux côtés de celle du 6X. Un Falcon 8X était aussi présenté aux clients venus en nombre.

Pour sa vingtième participation à la Course du Cœur, l'équipe parrainée par le groupe Dassault a remporté l'épreuve, un défi sportif exigeant. Durant quatre jours et quatre nuits, les coureurs ont réalisé de nombreuses épreuves sur les 700 kilomètres séparant Paris de Bourg-Saint-Maurice Les Arcs, afin de sensibiliser le grand public au don d'organes et à la transplantation.

Dassault Aviation présentait notamment la maquette de la cabine Falcon 6X au salon de Dubaï en novembre, ainsi que le Falcon 8X, qui avait fait le voyage avec des carburants durables. Ce Dubaï Air Show a permis de mesurer une reprise certaine du marché des avions d'affaires. Un salon durant lequel le Rafale était présenté en vol par l'armée de l'air et de l'espace française.

Le Rafale choisi par les Émirats arabes unis pour équiper leur armée le 3 décembre à Dubaï, notre PDG Eric Trappier a signé le contrat pour la fourniture de 80 Rafale F4 aux forces aériennes des EAU. Une signature en présence du président de la République Emmanuel Macron et de Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, prince héritier d'Abou Dhabi et ville commandeur des Forces armées des Émirats arabes unis. Ce contrat, le plus important de l'histoire de Dassault Aviation, est l'aboutissement de plus de quarante-cinq ans d'une relation de confiance entre les EAU et notre société au travers de la famille des Mirage et notamment du Mirage 2000-9. Il témoigne une nouvelle fois de l'excellence du Rafale et de l'industrie aéronautique française.

La direction de la maintenance aéronautique du ministère des Armées nous a notifié le contrat de nouvelle génération Balzac pour le soutien des Mirage 2000 de l'armée de l'Air et de l'Espace, basé sur l'exemple du contrat Ravel qui permet aux armées de disposer d'une excellente disponibilité pour ses Rafale. Conclu pour une durée de quatorze ans, ce contrat verticalisé regroupe l'ensemble des activités de maintien en condition opérationnelle des Mirage 2000 français jusqu'à leur retrait de service.

Le 19 janvier, six Rafale aux mains d'équipages de l'armée de l'Air grecque ont décollé de notre site d'Istres vers la base aérienne de Tanagra. Notre PDG était l'invité de la cérémonie présidée par le Premier ministre grec. L'entrée en service opérationnel dans l'escadron 332 de l'armée de l'Air hellénique de ces six premiers exemplaires démontre la qualité du partenariat entre la Grèce et la France et intervient seulement un an après la signature du contrat d'acquisition des 18 avions par Athènes.

Dassault Aviation était présent aux côtés du GIFAS et de l'armée de l'Air et de l'Espace française lors de la seconde édition de la Fabrique Défense à Paris, fin janvier. Durant trois jours, professionnels de la défense et de l'industrie ont permis à de très nombreux jeunes de découvrir les enjeux de la défense et de trouver vocations, formations et métiers pour leur avenir.

Le 10 février, à Djakarta, Eric Trappier et l'Air Vice Marshall Yusuf Jauhari, chef de l'agence d'acquisition du ministère indonésien de la Défense, ont signé le contrat pour l'achat de 42 Rafale de dernière génération, en présence de la ministre de la Défense française, Florence Parly. L'Indonésie est le huitième pays client du Rafale, le septième à l'export, le premier client encore jamais équipé d'avions de combat Dassault à acquérir des Rafale neufs.

5