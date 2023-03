Dassault Aviation : Transcript "Résultats annuels 2022"

Le contrat portant sur la fourniture de 20 systèmes mâles euro drone soit 60 appareils et leur soutien pendant 5 ans a été signé fin février par l'Oscar et Airbus Defence and Space maître d'œuvre du programme. L'association fait partie des 3 principaux sous-traitants. Nous sommes en particulier responsables des commandes de vol et des communications de mission.

Le 10 février à Jakarta Éric Trappier et l'Air Vice-Marshal Yusuf Jauhari chef de l'agence d'acquisition du ministère indonésien de la Défense ont signé le contrat pour l'achat de 42 Rafales de dernière génération en présence de la ministre française des armées. L'Indonésie devient ainsi le 8e pays client du Rafale, le 7e à l'export, et le premier à acquérir des Rafales neufs sans avoir jamais possédé d'avions d'assaut auparavant.

Dassault Aviation était présent aux côtés du GIFAS et de l'armée de l'air et de l'espace lors de la 2nde édition de la fabrique défense à Paris fin janvier. Durant 3 jours professionnels des armées et de l'industrie ont permis à de très nombreux jeunes de découvrir les enjeux de la défense et de trouver vocation, formations et métiers pour leur avenir.

Aux mains d'équipages de l'armée de l'air grecque, 6 Rafales ont rejoint la base aérienne de Tanagra le 19 janvier depuis notre site d'Istres. Notre PDG était l'invité de la cérémonie présidée par le Premier ministre grec. L'entrée en service opérationnel dans l'escadron 332 de l'armée de l'air hellénique de ces 6 premiers exemplaires démontrent la qualité du partenariat entre la Grèce et la France et intervient seulement un an après la signature du contrat d'acquisition des 18 avions par Athènes.

Bonjour à tous. Merci d'assister à cette présentation des résultats 2022. Pour cette conférence de presse, comme d'habitude, on va débuter par un film. Il y aura ensuite la présentation des résultats et on pourra enfin passer au jeu habituel des questions-réponses. Donc on va commencer par le film

Initié en 2016, la chaire de recherche et de formation kazakhe créée par Dassault Aviation et la fondation ISAE-SUPAERO, vise à repenser la relation entre les équipages et les systèmes utilisés dans l'aviation

Suite à des premiers résultats prometteurs, nous avons renouvelé notre partenariat pour 3 années supplémentaires

Pour la 2e année consécutive l'équipe du groupe d'assaut a remporté la course du cœur, la cohésion et la solidarité ont été omniprésentes sur les 850 km parcourus en 4 jours et 4 nuits entre Paris et les arcs, une réussite sportive bien sûr mais aussi et surtout humaine le plus important étant de mettre en avant la cause défendue le don d'organes.

Comme en 2021 Dassault Aviation figure dans le classement Europe climate leaders 2022 du Financial Times. Ce classement a identifié les 400 entreprises européennes qui ont réalisé les efforts les plus significatifs pour réduire l'intensité de leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes l'une des 5 entreprises aéronautiques et de défense de ce palmarès.

Dassault Aviation progresse cette année dans le classement Universum 2022 des employeurs idéaux pour les étudiants des écoles d'ingénieurs tout domaine confondu. L'association est 4e sur les 100 employeurs jugés les plus attractifs. C'est une place de mieux par rapport à 2021. Depuis une décennie, notre société figure chaque année dans le top 10 des entreprises plébiscitées par les élèves des grandes écoles d'ingénieurs comme le démontre également le classement EPOKA ou l'association sur le podium dans la catégorie industrie.

Le salon EBACE s'est déroulé à Genève du 23 au 25 mai. Pour la première fois la cabine grandeur nature du Falcon 10X était exposée sur notre stand. Les nombreux visiteurs se sont montrés très impressionnés par l'espace intérieur offert par ce nouvel avion ainsi que par la qualité du design. Ce salon a aussi été l'occasion de présenter pour la première fois à nos clients et à la presse le Falcon 6X. "Le programme 6X franchit les étapes techniques en vue de sa certification", a expliqué Éric Trappier lors de la conférence de presse, mais les conséquences de la COVID nous ayons mis sous pression de même que nos partenaires et fournisseurs nous avons décidé de décaler la mise en service du 6X qui aura lieu mi 2023, a précisé notre PDG.

Le premier Falcon 6X de série a effectué un tour du monde complet avec à son bord une équipe d'ingénieurs et de techniciens. Cet été le 6XA aussi affronté les fortes chaleurs du Moyen-Orient puis il a effectué des circuits à basse altitude au-dessus du désert pour tester l'efficacité maximale du système de contrôle environnemental.

C'est le corollaire des essais grands froids effectués l'hiver dernier à Iqaluit au Canada où l'avion a été testé jusqu'à moins 37°.

Les premiers avions destinés aux clients sont actuellement en cours d'achèvement dans notre usine de Little Rock en Arkansas.

Depuis plus de 20 ans, Dassault Aviation est un fidèle partenaire de l'association les chevaliers du ciel qui organisent l'opération rêves de gosse. Ce tour aérien en 9 étapes vise à favoriser l'inclusion et à faire accepter les différences en proposant des rencontres entre enfants ordinaires et extraordinaires cabossées par la vie ou la maladie. Environ 1500 enfants se voient offrir par l'association un baptême de l'air réalisé grâce à des équipages bénévoles.

Le général Stéphane Mil, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et notre PDG Éric Trappier ont inauguré le 8 juillet l'exposition de l'Ouragan au Rafale 70 ans d'Excellence Industrielle et

