Dassault Aviation - Résultats du 1er semestre 2023 21 July 2023

CONFÉRENCE DE PRESSE

Éric TRAPPIER
Président-Directeur Général

Pour la clôture des comptes semestriels 2023. Comme d'habitude, on va d'abord vous montrer un petit film qui résume un petit peu les événements qui se sont passés depuis le premier janvier.

HIGHLIGHTS

Voix off

Le 29 décembre 2022, la direction générale de l'armement a pris livraison du Rafale B 359 à Mérignac. Cet événement marque la reprise des livraisons Rafale à la France après quatre années d'interruption.

Dassault Aviation a exposé son savoir-faire dual militaire et civil lors de l'édition 2023 du salon Aero India qui s'est tenu à Bangalore du 13 au 17 février. Ont été notamment exposés sur notre stand les versions Air et Marine du Rafale, un Falcon 8X et un tronçon avant de Falcon 2000 produit dans l'usine franco-indienne de Nagpur. L'Indian Air Force a pour sa part présenté le Rafale en vol.

Notre société a participé au salon IDEX, du 20 au 24 février 2023, à Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis ont commandé 80 exemplaires du Rafale, notre avion de combat qui démontre chaque jour son efficacité sa polyvalence et sa fiabilité sur de nombreux théâtres d'opération. Il intègre sans cesse les retours d'expérience des armées et les dernières innovations afin de rester à la pointe de la technologie.

L'édition 2023 de la Course du Cœur a vu un nouveau succès pour l'équipe du groupe Dassault, arrivée en tête du classement pour la 3e année consécutive. Les 16 coureurs ont fait preuve d'un très bel esprit collectif sur les 750 km parcourus entre Paris et Les Arcs, en 4 jours et 4 nuits. Cet événement sportif est destiné à promouvoir le don d'organes.

Dassault Aviation figure pour la 3e année consécutive dans le classement Climat Leaders du Financial Times. Ce classement récompense les entreprises européennes ayant les meilleurs résultats en matière de trajectoire environnementale.

Les 70 ans de la Patrouille de France ont été fêtés les 20 et 21 mai sur la base aérienne 701 de Salon- de-Provence en présence de notre PDG. La monture de la Patrouille de France, le célèbre alphajet, fête pour sa part ses 50 ans de bons et loyaux services. Son premier vol avait eu lieu le 26 octobre 1973, à Istres, aux mains de Jean-Marie Saget.

La saga des Falcon fête cette année son 60e anniversaire. Le premier vol d'un Falcon, alors baptisé Mystere 20, a eu lieu le 4 mai 1963, à Mérignac. C'est le début d'une longue lignée d'avions d'affaires qui se perpétue avec l'entrée en service prochaine du Falcon 6X et le développement du 10X.

Dassault Aviation - Résultats du 1er semestre 2023 21 July 2023 Depuis 1963, la société a livré plus de 2700 avions d'affaire, accumulant plus de 20 000 000 d'heures de vol. Le salon EBACE s'est déroulé à Genève du 23 au 25 mai. La cabine grandeur nature du Falcon 10X était exposée sur notre stand. Les nombreux visiteurs se sont montrés très impressionnés par l'espace intérieur offert par ce nouvel avion ainsi que par la qualité des aménagements proposés. Ce salon était l'occasion de présenter à nos clients et à la presse le Falcon 6X, aligné sur le statique aux côtés du 8X et du 2000 LXS. Dassault Aviation soutient depuis plus de 20 ans le tour aérien Rêve de Gosse. L'édition 2023 s'est déroulée sur une dizaine d'étapes, du 19 au 27 mai. Organisé par l'association Les chevaliers du ciel, cet événement permet à des enfants d'extraordinaires, cabossés par la vie en situation de handicap malade ou défavorisés, de voler aux côtés d'enfants dits ordinaires. Dassault Aviation est la seule grande entreprise aéronautique française à figurer dans le premier palmarès 2023 des 200 sociétés leaders de l'innovation en France. Réalisé par le journal Les Échos et Statista, ce classement met à l'honneur les savoir-faire et les stratégies mises en œuvre par les entreprises tricolores les plus innovantes. Quatrième entreprise préférée selon le cabinet d'étude suédois Universum, notre société maintient sa position parmi les employeurs les plus attractifs auprès des étudiants et jeunes diplômés français, tous secteurs confondus. La 54e édition du Salon aéronautique et de l'espace du Bourget a remporté un immense succès professionnel et populaire, preuve de l'attractivité et de la vitalité du secteur. Dès le premier jour, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est longuement fait présenter les innovations de Dassault Aviation dans le domaine de la défense. Il a également pu apprécier la visite des Falcon 6X et 10X. La Première ministre, Élisabeth Borne, s'est notamment entretenue avec des salariés présents à l'Avion des Métiers. Plusieurs membres du gouvernement ont pu apprécier l'étendue de l'expertise et des savoir-faire de Dassault Aviation dans de multiples domaines. Notre PDG a aussi présenté au ministre des Armées, Sébastien Lecornu, nos innovations et solutions au service des forces. Un grand nombre de délégations militaires et de clients civils ont parcouru notre statique ainsi que notre stand, très innovant, qui a été particulièrement apprécié des visiteurs venus en masse. Durant le salon, Bernard Charlès, PDG de Dassault Systèmes, et Éric Trappier ont annoncé le lancement d'un Cloud Souverain. Basé sur la plateforme 3D Expérience, ce cloud vise à assurer aux grands programmes de défense le plus haut niveau de sécurité de souveraineté. Éric TRAPPIER Président-Directeur Général La capacité, maintenant, du futur, c'est de maîtriser ces données. Maîtriser ces données, c'est de bien les identifier, savoir ce qu'on veut en faire et pour ce faire il faut les structurer, les stocker, les structurer et les stocker pour pouvoir les utiliser, ça s'appelle le Cloud. C'est le cloud physique où on va stocker ces données-là. Ça, on le fera chez nous, Dassault Aviation. Et c'est aussi la manière dont on pourra utiliser ce cloud avec d'autres et c'est tout l'objet de ce programme d'être capable de se 3

Dassault Aviation - Résultats du 1er semestre 2023 21 July 2023 dire qu'on dépendra d'outils qui sont d'abord des outils du groupe et deux, qui sont des outils français, et donc européens. Voix off Lors de cette 54e édition, le Rafale a démontré quotidiennement ses qualités de vol aux mains du capitaine de l'Armée de l'air, Bernard Butin dit « Bubu ». Éric TRAPPIER Président-Directeur Général Alors, le Rafale poursuit sa longue mutation. Il s'adapte aux besoins opérationnels par ce qu'on appelle le retour d'expérience, qui est pris en compte par nos sociétés qui bâtissent des standards successifs, itératifs et qui fait qu'aujourd'hui nous travaillons sur le standard F4. L'avion est opérationnel au standard F3, mais nous commençons déjà à préparer le standard F5 pour les années 2030-2040. Et donc, ce sera bien ce Rafale F5, avec très certainement des développements de drones de combat aussi à ses côtés, pour renforcer les capacités de l'armée aérienne. Voix off Le Rafale, qui a également été présenté à de nombreuses délégations étrangères tout au long de la semaine. Elles ont pu découvrir les multiples innovations exposées dans l'espace service client du soutien militaire. Un tout nouveau simulateur de combat collaboratif a permis de démontrer l'expertise de Dassault Aviation dans ce domaine. C'est lors de la visite du ministre des Armées qu'a été officialisée la création d'une chaire d'enseignement et de recherche avec l'Institut Polytechnique de Paris. Dédiée à l'architecture des systèmes complexes, elle réunit, autour de Dassault Aviation, les sociétés Dassault Systèmes, Naval Group et Nexter, ainsi que l'agence de l'innovation de défense (AID). [inaudible : 08:17] Tout comme le Rafale, le Falcon 6X a démontré ses qualités de vol. Un exemplaire de notre nouvel avion était aussi présenté sur notre statique aux côtés du Falcon 2000, du Falcon 8X et d'une maquette échelle un de la cabine du Falcon 10X. Dans le cadre de son plan d'embauche d'un millier de salariés pour l'année 2023, Dassault Aviation a activement participé à l'Avion des Métiers et a reçu de nombreux jeunes sur son espace recrutement. La société était aussi présente au Paris SERLABO, espace de découverte dédié à la décarbonation du secteur, où nos spécialistes expliquaient l'optimisation des trajectoires, avec Falcon Waze, et l'utilisation de la réalité augmentée sur nos chaînes de production. Ce salon a été l'occasion de communiquer sur l'utilisation des carburants alternatifs durables (les SAF), solutions choisies par Dassault Aviation pour réduire considérablement l'empreinte carbone de nos avions. Éric TRAPPIER Président-Directeur Général Nous mettons aussi en valeur le fait que ces Falcon volent déjà avec du carburant alternatif. 30 %, c'est ce qu'on trouve sur le marché. Ils peuvent aller jusqu'à 50%. Et nous travaillons par exemple avec 4