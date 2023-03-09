Dassault Aviation affiche un CA de 6,93 mds d'euros en 2022

9 mars (Reuters) - Dassault Aviation SA:
* COMMUNIQUÉ FINANCIER RÉSULTATS ANNUELS 2022
* LES PRISES DE COMMANDES 2022 SONT DE 20 954 MILLIONS
DEUROS
CONTRE 12 080 MILLIONS DEUROS EN 2021
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 EST DE 6 929 MILLIONS D'EUROS
CONTRE
7 233 MILLIONS D'EUROS EN 2021
* LE CARNET DE COMMANDE CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022 EST
DE 35
008 MILLIONS DEUROS CONTRE 20 762 MILLIONS DEUROS AU 31
DÉCEMBRE 2021
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ 2022 EST DE 572 MILLIONS
DEUROS
CONTRE 527 MILLIONS DEUROS EN 2021
* LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2022 SÉTABLIT À 8,3%
CONTRE
7,3% EN 2021
* LE RÉSULTAT FINANCIER AJUSTÉ 2022 EST DE 11 MILLIONS
DEUROS
CONTRE -26 MILLIONS DEUROS EN 2021
* LE RÉSULTAT NET AJUSTÉ 2022 EST DE 830 MILLIONS DEUROS
CONTRE
693 MILLIONS DEUROS EN 2021
* LE RÉSULTAT NET AJUSTÉ PAR ACTION 2022 SÉTABLIT À 9,99
CONTRE
8,34 EN 2021
* DISTRIBUTION, EN 2023, D'UN DIVIDENDE DE 3,00/ACTION
* LA TRÉSORERIE DISPONIBLE DU GROUPE SÉLÈVE À 9 529
MILLIONS
DEUROS
* LA PRÉVISION POUR 2023 EST DE LIVRER 15 RAFALE ET 35
FALCON. LE
CHIFFRE DAFFAIRES SERA EN BAISSE PAR RAPPORT À CELUI DE 2022
* LES OBJECTIFS 2023 SERONT DE SÉCURISER LA CHAINE
D'APPROVISIONEMENT
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(Gdansk Newsroom)