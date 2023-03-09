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DASSAULT AVIATION

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Dassault Aviation affiche un CA de 6,93 mds d'euros en 2022

09/03/2023 | 08:35
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9 mars (Reuters) - Dassault Aviation SA:

* COMMUNIQUÉ FINANCIER RÉSULTATS ANNUELS 2022

* LES PRISES DE COMMANDES 2022 SONT DE 20 954 MILLIONS DEUROS CONTRE 12 080 MILLIONS DEUROS EN 2021

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 EST DE 6 929 MILLIONS D'EUROS CONTRE 7 233 MILLIONS D'EUROS EN 2021

* LE CARNET DE COMMANDE CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022 EST DE 35 008 MILLIONS DEUROS CONTRE 20 762 MILLIONS DEUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ 2022 EST DE 572 MILLIONS DEUROS CONTRE 527 MILLIONS DEUROS EN 2021

* LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2022 SÉTABLIT À 8,3% CONTRE 7,3% EN 2021

* LE RÉSULTAT FINANCIER AJUSTÉ 2022 EST DE 11 MILLIONS DEUROS CONTRE -26 MILLIONS DEUROS EN 2021

* LE RÉSULTAT NET AJUSTÉ 2022 EST DE 830 MILLIONS DEUROS CONTRE 693 MILLIONS DEUROS EN 2021

* LE RÉSULTAT NET AJUSTÉ PAR ACTION 2022 SÉTABLIT À 9,99 CONTRE 8,34 EN 2021

* DISTRIBUTION, EN 2023, D'UN DIVIDENDE DE 3,00/ACTION

* LA TRÉSORERIE DISPONIBLE DU GROUPE SÉLÈVE À 9 529 MILLIONS DEUROS

* LA PRÉVISION POUR 2023 EST DE LIVRER 15 RAFALE ET 35 FALCON. LE CHIFFRE DAFFAIRES SERA EN BAISSE PAR RAPPORT À CELUI DE 2022

* LES OBJECTIFS 2023 SERONT DE SÉCURISER LA CHAINE D'APPROVISIONEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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CA 2022 6 408 M 6 770 M -
Résultat net 2022 610 M 644 M -
Tréso. nette 2022 6 422 M 6 785 M -
PER 2022 21,8x
Rendement 2022 1,51%
Capitalisation 13 288 M 14 039 M -
VE / CA 2022 1,07x
VE / CA 2023 1,01x
Nbr Employés 12 371
Flottant 27,4%
Graphique DASSAULT AVIATION
Durée : Période :
Dassault Aviation : Graphique analyse technique Dassault Aviation | Zonebourse
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Tendances analyse technique DASSAULT AVIATION
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Objectif de cours Moyen 181,42 €
Ecart / Objectif Moyen 13,6%
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BOEING9.15%124 581
AIRBUS SE11.67%103 314
TEXTRON INC.3.43%14 914
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED23.93%4 273
AVICOPTER PLC0.58%3 927