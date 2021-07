Dassault Aviation: bénéfice et ventes rebondissent au 1er semestre

Paris (awp/afp) - Dassault Aviation a vu son bénéfice net et ses ventes se redresser au premier semestre, le chiffre d'affaires dépassant même son niveau d'avant la crise du Covid-19 grâce au succès de l'avion de combat Rafale à l'export.

Le constructeur aéronautique français a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3,1 milliards d'euros, contre 2,65 au premier semestre 2020 et 3,06 lors de la même période de 2019, selon un communiqué publié jeudi soir.

De son côté, le bénéfice net consolidé a été multiplié par sept à 212 millions d'euros, encore inférieur toutefois du montant d'il y a deux ans (286 millions).

"Au cours du semestre, nous avons livré 13 Rafale Export (Inde et Qatar) et poursuivi le soutien des flottes françaises et export", a souligné le PDG de l'avionneur, Eric Trappier, cité dans le texte.

Dassault Aviation a en outre enregistré six commandes de Rafale neufs pour la Grèce, et 12 pour la France, destinés à remplacer ceux vendus d'occasion à la République hellénique, qui a reçu mercredi son premier exemplaire.

Côté civil, "nous avons livré, au 1er semestre 2021, six (avions d'affaires) Falcon et enregistré 25 prises de commandes", contre 16 livraisons et cinq prises de commandes au 1er semestre 2020, a ajouté M. Trappier.

Sur le semestre, le total des prises de commandes, incluant la part d'activité revenant aux autres parties prenantes au programme Rafale, Thales et Safran, atteint 3,91 milliards d'euros, un bond par rapport aux 984 millions de la même période de 2020, quand Dassault ne s'était vu commander que cinq Falcon et zéro Rafale.

Ce dernier, qui a pendant longtemps traîné une réputation d'appareil difficile à exporter, a été vendu ces dernières années successivement à l'Egypte (24 appareils), au Qatar (36) puis à l'Inde (36). En Europe, outre la Grèce, la Croatie a annoncé l'achat de 12 Rafale d'occasion.

Enfin, "l'Égypte a signé un contrat pour l'achat de 30 Rafale supplémentaires, ce qui portera à 54 le nombre de Rafale en service dans l'armée de l'air égyptienne. Ce contrat entrera en vigueur à la réception du premier acompte et n'est donc pas dans le carnet de commandes au 30 juin 2021", a indiqué Dassault Aviation.

Ce dernier comporte 67 Rafale, dont 40 pour la France, et 53 Falcon, pour un total de 16,7 milliards d'euros, un chiffre en hausse par rapport au carnet à fin 2020, qui atteignait une valeur de 15,9 milliards.

Dassault a confirmé jeudi ses objectifs annuels, c'est-à-dire "la livraison de 25 Rafale neufs et de 25 Falcon neufs et un chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'an dernier", quand il avait chuté de 25% à 5,5 milliards d'euros, à cause des conséquences de la crise sanitaire.

