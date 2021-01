Dassault Aviation : commande de 12 Rafale par la France

Dassault Aviation annonce avoir signé ce jour avec le Ministère français des Armées, un contrat pour la vente de 12 Rafale, qui remplaceront les 12 Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace française vendus à l'armée de l'Air grecque.



La signature a eu lieu lors d'une visite de la ministre des Armées Florence Parly à l'usine d'Argonay (Haute-Savoie) où sont produits les systèmes de commandes de vol de tous les avions Dassault depuis 1963.



'Ce contrat de 12 avions neufs permet à notre armée de l'Air et de l'Espace de poursuivre sa montée en puissance Rafale en attendant la cinquième tranche, dont les livraisons sont prévues entre 2027 et 2030', a déclaré le PDG Eric Trappier.



