Dassault Aviation : dans les leaders de l'innovation en France

Données financières EUR USD CA 2023 5 519 M 5 919 M - Résultat net 2023 738 M 791 M - Tréso. nette 2023 8 639 M 9 265 M - PER 2023 18,8x Rendement 2023 1,83% Capitalisation 13 438 M 14 412 M - VE / CA 2023 0,87x VE / CA 2024 0,75x Nbr Employés 12 768 Flottant 27,4% Graphique DASSAULT AVIATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DASSAULT AVIATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 163,10 € Objectif de cours Moyen 195,50 € Ecart / Objectif Moyen 19,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Éric Trappier Chairman & Chief Executive Officer Denis Dassé Chief Financial Officer Nicolas Mojaïsky Senior Executive VP-Engineering Laurent Bendavid SVP-Chief Digital Officer & IT Loïk Segalen Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DASSAULT AVIATION 3.10% 14 412 BOEING 4.61% 120 842 AIRBUS SE 12.18% 105 395 TEXTRON INC. -12.05% 12 609 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 11.40% 3 849 JOBY AVIATION, INC. 62.69% 3 679