Dassault Aviation : distingué par l'Institut Choiseul

Le 29 novembre 2023 à 13:16 Partager

Dassault Aviation annonce avoir reçu le prix 2023 de 'L'Entreprise stratégique' décerné par l'Institut Choiseul dans le cadre de son 'Initiative Souveraineté', reconnaissant le groupe comme une 'clé de voûte du patrimoine stratégique de la France'.



'Pour l'Institut Choiseul, l'Entreprise stratégique se distingue par sa capacité à mobiliser efficacement des ressources et savoir-faire, et à offrir des solutions répondant aux priorités nationales', précise le constructeur aéronautique.



Situé au coeur de l'écosystème de la défense française, Dassault Aviation souligne également être la seule société non américaine produisant des avions d'affaires haut de gamme, une dualité civile-militaire 'gage de pérennité économique et de mutualisation technique'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.